1,3 milliards FCFA de subventions aux associations sportives

Le gouvernement a procédé, vendredi 18 mars 2022, à la remise des subventions aux Fédérations sportives au titre de l’année 2022.

Les clubs engagés en Ligue 3 ont reçu chacun 5 millions FCFA. Chacun des Clubs féminins de la Première Division a reçu 2 millions FCFA et ceux de la D2, 1 million FCFA chacun.

Le Comité national olympiques sportif du Bénin a reçu 50 millions FCFA et le CNS-Bénin, 10.000.000 FCFA. Chaque club ayant participé à la Ligue Pro a reçu 10 millions FCFA.

Un complément de 10 millions FCFA a été octroyé à chaque club qualifié à la phase finale de la Super Ligue Pro.

Au total, 1.357.500.000 FCFA de subventions ont été allouées aux Clubs de football, au Comité national olympique sportif et au Comité national des supporters par le gouvernement, au titre de l’année 2022.

« Le pari de remettre les subventions au premier trimestre de l’année est un challenge que nous avons pris depuis quelques années maintenant et que nous avons réussi à tenir grâce au soutien de mes collègues du gouvernement et à l’implication personnelle du Chef de l’État », a expliqué le ministre des sports Oswald Homéky.

