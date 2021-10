06 corps repêchés du fleuve Okpara

Six corps ont été repêchés du fleuve Okpara suite au chavirement d’une barque à Oke-Owo, un village de la commune de Savè.

A la date du dimanche 17 octobre, les pêcheurs du village Oke-Owo ont pu repêcher les corps de six personnes décédées après le chavirement d’une barque. Le drame a eu lieu le vendredi 15 octobre dernier. La barque transportant 11 personnes et des marchandises a chaviré de retour du marché d’Ayegou aux environs de 19 heures. Au total, huit personnes sont passées de vie à trépas ( quatre femmes et quatre enfants). Trois personnes ont eu la vie sauve. Les recherches se poursuivent pour retrouver les deux corps restants.

A.A.A

