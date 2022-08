05 bourses d’études en informatique disponibles

L’Institut Supérieur des Sciences de l’Ingénieur du Maroc met à la disposition des bacheliers béninois cinq (05) bourses d’études supérieures dans le domaine de l’informatique au titre de l’année académique 2022-2023.

Selon le communiqué du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la bourse couvre uniquement les frais d’inscription et de formation. Les frais d’hébergement, de restauration, de déplacements et autres seront à la charge de l’étudiant. La date limite de dépôt du dossier à la Direction des Bourses et Aides Universitaires (DBAU) est fixée au vendredi 26 août 2022 à 12 heures 30 minutes. Voir conditions d’admission et les pièces à fournir

23 août 2022 par ,