04 mineurs cambrioleurs présumés arrêtés à Houègbo

Les éléments de la police républicaine ont arrêté dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 mars 2022, quatre (04) mineurs cambrioleurs présumés à Houègbo.

La police a interpellé 04 adolescents âgés entre 13 ans et 17 ans pour association de malfaiteurs, vols par effraction à Houègbo. Les mineurs ont été arrêtés alors qu’ils allaient à la rencontre de leur patron, selon Banouto. Interrogés, ils auraient cité le nom de leur patron et alliés. Après repérage des boutiques, les patrons confient le cambriolage aux mineurs. Les articles volés sont vendus et les mineurs reçoivent leur part d’argent.

La police a réussi à mettre la main sur le patron. Ce dernier a nié les faits. La même source informe que plusieurs victimes ont déposé des plaintes après les arrestations. Ils sont gardés au commissariat de Houègbo en attendant leur présentation au procureur de la République.

A.Ayosso

23 mars 2022