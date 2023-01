03 clubs béninois attendus à Abidjan

Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, accueille du 10 au 17 février prochain la Coupe des Clubs Champions Zone 3 du volleyball.

L’édition de 2023 contrairement aux autres va voir la participation de plus d’une vingtaine de clubs en Hommes et en Dames. Au total 24 clubs venus de 7 pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Libéria, le Sénégal et le Togo seront à Abidjan. Le Ghana sera le plus représenté avec 3 clubs chez les Hommes et 4 chez les Dames.

Après viennent le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso avec 2 clubs dans les 2 catégories sauf le Bénin avec 1 en Dames. Rappelons que lors de l’édition 2022 disputée au Burkina Faso, l’As Douanes du Burkina a été sacré champion en Hommes. Chez les Dames, Ghana Police qui avait terminé en tête, ne sera pas représenté cette année.

Le Bénin contrairement à la dernière édition sera représenté par 3 clubs deux en hommes (Finances et Énergie) et Queens en dames

Josué SOSSOU

26 janvier 2023 par