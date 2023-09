02 jours accordés pour le dépôt des mémoires

Les étudiants retardataires de la troisième année de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Parakou ont jusqu’au vendredi 29 septembre 2023 pour le dépôt de leurs mémoires. L’information a été rendue publique à travers un communiqué en date du 27 septembre 2023 signé du doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Parakou, Professeur Léandre Gbaguidi.

« Les étudiants retardataires de la troisième année n’ayant pas déposé les mémoires pour les soutenances peuvent le faire le jeudi 28 septembre 2023 et le vendredi 29 septembre 2023 date de rigueur », informe le doyen de la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de l’Université de Parakou. Les étudiants concernés sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour le strict respect du délai. « En tout état de cause, la Faculté se désengage de toute responsabilité en cas de non-respect du présent communiqué », a ajouté Professeur Léandre Gbaguidi.

A.A.A

28 septembre 2023 par ,