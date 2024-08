𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 𝗘𝗧 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘𝗥 𝗔𝗨𝗫 𝗖𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗦 𝗩𝗜𝗥𝗧𝗨𝗘𝗟𝗟𝗘𝗦 ?

Dans le monde des jeux virtuels de la loterie, les trois (03) courses virtuelles se hissent au rang de jeux qui fascinent les parieurs. Il s’agit de :

🐎 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐯𝐚𝐮𝐱 ;

🐕 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐧𝐬 𝐞𝐭 ;

🏎️ 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐨𝐢𝐭𝐮𝐫𝐞.

Ces courses vous offrent de multitudes combinaisons pour vous faire gagner facilement et rapidement.

📍Il suffit de parier à partir de 100 FCFA pour gagner jusqu’à 500.000 FCFA sur place.

🟩 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗘𝗥 ?

1- Choisissez votre course ;

2- Choisissez votre type de pari ;

3- Choisissez votre mise et faites votre pari ;

4- Gardez votre ticket à proximité ;

5- Regardez la course en direct

6- Récupérez vos gains.

🟩 𝗢𝗨̀ 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗥 ?

Rendez-vous dans la soixantaine de centres de jeux/Mini-Shops agréés par la LNB répartis dans 14 communes pour décrocher votre chance : 𝗔𝗯𝗼𝗺𝗲𝘆, 𝗔𝗯𝗼𝗺𝗲𝘆-𝗰𝗮𝗹𝗮𝘃𝗶, 𝗖𝗼𝘁𝗼𝗻𝗼𝘂, 𝗦𝗲̀𝗺𝗲̀-𝗸𝗽𝗼𝗱𝗷𝗶, 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗼-𝗡𝗼𝘃𝗼, 𝗔𝘁𝗵𝗶𝗲́𝗺𝗲́, 𝗟𝗼𝗸𝗼𝘀𝘀𝗮, 𝗖𝗼𝗺𝗲́, 𝗦𝗮𝗸𝗲́𝘁𝗲́, 𝗣𝗼𝗯𝗲̀, 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗸𝗼𝘂, 𝗕𝗼𝗵𝗶𝗰𝗼𝗻, 𝗢𝘂𝗶𝗱𝗮𝗵, 𝗗𝗮𝘀𝘀𝗮-𝗭𝗼𝘂𝗺𝗲̀.

NB : Avec les jeux virtuels, les gains sont payés instantanément !

🔞 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘇 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲

17 août 2024 par