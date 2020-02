Zoom agro sur le chemin de l’excellence

Parti du constat que le secteur pourvoyeur d’emploi au Bénin qu’est l’agriculture reste le parent pauvre des médias, Zoom agro s’immisce dans la coopération des web journaux agricoles. Un an après son lancement le 15 février 2019, son lectorat s’extasie.

Toute l’actualité agricole du Bénin ! Plus qu’un slogan, c’est le fil conducteur du site Zoom agro. Sans prétention aucune, il est le canal idéal pour avoir en temps réel des informations agricoles du Bénin.

En effet, en un an, ce web journal tente de dompter son lectorat par la qualité et l’éthique dans l’information des différentes filières agricoles, la nutrition, l’agrobusiness, pour ne citer que ceux-là.

Selon Oul’fath Bouraïma, étudiante en troisième année à l’université nationale d’agronomie de Porto- Novo, le web journal agricole Zoom agro est une référence en terme d’informations fiables dans le monde agricole béninois. « Zoom Agro nous met au parfum des réalités du monde agricole en temps réel. Grâce à Zoom agro, j’ai appris pas mal de chose sur la flore et la faune du Benin, les opportunités du monde agricole et les tendances actuelles en agriculture », précise-t-elle.

En venir là n’est pas le fruit du hasard. A en croire le promoteur du site www.zoomagro.com, Anicet Semassa, zoom agro est constitué d’une équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs agronomes.

Aussi associe-t-il à ses compétences un réseau d’experts externes de journalistes. Un acte qui a porté son fruit selon M. Tandjiékpon Michoagan. « Un point important à relever, c’est la pertinence des informations diffusées. Le lecteur remarque immédiatement que les animateurs du site vont à la recherche de l’information où qu’elle soit », a-t-il martelé. A titre illustratif, il a évoqué le cas des difficultés d’écoulement des produits maraîchers au temps de la fermeture des frontières par le Nigéria où zoom agro revenait régulièrement sur la situation que vivaient les maraîchers.

Si Zoom Agro est apprécié, le promoteur ne compte pas se reposer sur ses lauriers. « Nous avons le devoir de travailler davantage pour relever la barre afin d’obtenir la satisfaction tant personnelle que collective recherchée », confie Anicet Semassa. Un point de vue partagé par les lecteurs. « Je souhaite que Zoom agro continue dans cette dynamique, en allant chercher les informations où qu’elles soient pour révéler aux populations les richesses de nos terres, les efforts fournis par nos paysans, les merveilles accomplies par ces derniers malgré les difficultés inhérentes à ce secteur », a déclaré Tandjiékpon Michoagan.

Akpédjé AYOSSO

24 février 2020 par