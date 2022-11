’’Zéro’’ droits douaniers à l’importation vers la Chine pour le Bénin

Plus aucun droit douanier de la Chine sur les importations en provenance du Bénin et de huit autres pays africains (Burkina Faso, Guinée-Bissau, Lesotho, Malawi, Sao Tomé-et-Principe, Tanzanie, Ouganda, Zambie) dès le 1er décembre 2022. C’est la décision prise par les autorités chinoises.

La Chine a décidé d’appliquer un traitement tarifaire nul sur près de 98% de ses importations en provenance du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, de Lesotho, du Malawi, de Sao Tomé-et-Principe, de la Tanzanie, de l’Ouganda et de la Zambie.

La « mesure est propice à l’ouverture avec des résultats gagnant-gagnant, à la construction d’une économie mondiale ouverte et à l’aide aux pays les moins avancés pour accélérer leur développement », selon la Commission du tarif douanier du Conseil des Affaires d’État de la République populaire de Chine.

Dans un contexte où les marchandises chinoises vendues en Afrique affichent 254 milliards USD en 2021 contre 25 milliards USD pour les exportations africaines vers la Chine, la mesure permettra de relever la balance déficitaire et booster les exportations des pays concernés dont le Bénin.

M. M.

16 novembre 2022 par ,