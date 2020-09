La campagne de sensibilisation au port du masque lancée le 31 août dernier par le réseau de téléphonie mobile MTN-Bénin suit son cours. Après les bouchers de l’abattoir de Cotonou et les artisans du centre d’appui de Sègbéya mercredi dernier, les responsables du réseau se sont déplacés dans l’après-midi de ce mardi 22 septembre 2020 au parc de conducteurs de zémidjans du Centre national hospitalier et universitaire (CNHU-HKM) de Cotonou, et chez les revendeuses du marché de fruits de Cadjèhoun. Objectif, sensibiliser ces deux acteurs au port du masque et les inviter à respecter les règles barrières de la pandémie de la Covid-19.

Dénommé ’’Porte-le pour moi’’, la campagne de sensibilisation vise à amener les populations à porter le masque de protection. Pour Bessan Hervé, superviseur de zone MTN, le port de masque est le moyen le plus sûr pour lutter contre le Coronavirus. Raison pour laquelle le réseau a voulu se rapprocher des zémidjans pour le ‘’petit don’’ constitué essentiellement de masques de protection.

Après un bref rappel des mesures de prévention, il les a invités à partager le message avec leurs clients, et à les amener à porter les masques de protection ; la distanciation sociale ne pouvant être respectée à moto.

Les zémidjans présents à la cérémonie de remise de don ont exprimé leurs remerciements aux responsables de MTN-Bénin.

Outre la maladie de Coronavirus, les masques de protection reconnaissent-ils, épargnent de plusieurs autres maladies.

Cette campagne de sensibilisation de MTN est très importante, a reconnu Mme Kingbo Hubertine, revendeuse au marché de fruits de Cadjèhoun. Pour elle, il est très important de respecter les règles barrières. C’est le seul moyen vraiment efficace pour éviter la maladie du Coronavirus, a-elle souligné.

Au parc des zémidjans de CNHU comme au marché de fruits de Cadjèhoun, les populations ont suivi un sketch de sensibilisation sur la Covid-19 présenté par la compagnie théâtrale du réseau de téléphonie mobile.

Depuis la détection du premier cas de Covid-19 au Bénin, le réseau MTN-Bénin a accompagné le gouvernement béninois, les centres hospitaliers, les associations et ONG à travers divers dons.

F. A. A.

