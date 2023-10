Yayi pleure la perte d’un géant

L’ex président de la République et président d’honneur du parti d’opposition Les Démocrates a réagi suite au décès de Ibrahim Zakari, coordonnateur de la 14eme circonscription électorale du parti. C’est à travers un message publié sur Facebook ce vendredi 13 octobre 2023.

Mon frère et compagnon de lutte, Ibrahim ZAKARI était véritablement un géant, non seulement par sa taille qui en imposait mais aussi et surtout par son esprit fertile, ouvert et les multiples talents dont Dieu dans sa miséricorde l’a pourvu.

Grand syndicaliste, il s’est révélé à notre peuple à la veille de la Conférence Nationale par son combat pour le pain et la liberté. Il en sera ainsi un des animateurs, devenant un des membres du Haut Conseil de la République issu de la conférence.

Après sa contribution à la mise en place des nouvelles structures démocratiques , il a rejoint le Bureau International du Travail (BIT) qui l’a sollicité en raison de son immense expérience du monde des travailleurs. Il y fera briller de mille feux le nom de notre patrie commune le Bénin.

A son retour du BIT, Président en exercice de notre Pays, je l’ai invité à rejoindre mon cabinet pour travailler de nouveau pour son pays en le nommant Conseiller Technique aux Affaires Sociales (CTAS ).

Comme à l’accoutumée, il a mis le cœur à l’ouvrage et c’est affectueusement que tout le palais l’appelait désormais CTAS. Ainsi, il contribua énormément à résoudre les problèmes et conflits sociaux avec les travailleurs mais également à édifier notre ancien Parti les Forces Cauris pour un Bénin Émergeant (FCBE).

D’une loyauté exemplaire, il a toujours été à mes côtés dans tous mes combats politiques. C’est donc naturellement qu’il devint le coordonnateur de la 14 ème circonscription électorale de notre nouvelle formation politique Les Démocrates.

Rieur, jovial mais homme de principe, la mort l’a fauché le 12 octobre 2023 lorsqu’il se rendait à Parakou pour prendre part au Premier Congrès ordinaire de notre Parti qu’il a minutieusement préparé avec la direction de notre parti.

C’est une perte énorme pour la nation, le parti et personnellement pour moi.

J’ai perdu un frère, un collaborateur fidèle, loyale, un conseiller avisé et un intrépide combattant de la liberté.

Dieu a donné, Dieu a repris !

Que son Grand nom soit béni. Je présente mes profondes condoléances à la famille éplorée, à la République, à tous mes compatriotes, aux militants du Parti et aux congressistes du Parti Les Démocrates éplorés.

Que Dieu l’accueille dans sa lumière éternelle.

Ô ! Grand Dieu, Grand Roi Miséricordieux, nous te louons, nous te rendons grâce car tes bontés à notre endroit sont inépuisables, ta miséricorde illimitée et tes voies sont insondables.

Ibrahim, cher grand frère repose en paix.

Dieu, Papa des Cieux, Béni sois tu.

