Yannick Aguemon rappelé au sein des Ecureuils

A la suite d’un test positif à la Covid 19, de Cebio Soukou, Yannick Aguèmon a été rappelé en sélection nationale après plus d’un an de blessure . Le joueur de OHL

pourra apporter son appui offensif aux Ecureuils pour les rencontres Bénin# Madagascar et RDC# Bénin comptant pour les éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022.

Profil du joueur

11 février 1992 (Âge : 29 ans), Cotonou

Taille : 1,8 m

Poids : 74 kg

Début de carrière : 2011

Équipes actuelles : Oud-Heverlee Louvain (#7 / Attaquant), Plus

4 novembre 2021 par