Yadea, la première marque mondiale de deux-roues électriques débarque en Afrique

Yadea, la première marque mondiale de deux-roues électriques, franchit une nouvelle étape majeure dans son internationalisation en annonçant l’ouverture de son premier magasin phare officiel au Maroc les 22 et 23 septembre. Le magasin sera situé au 110 avenue du 2 mars, à Casablanca. À cette occasion, Yadea organise un événement de prélancement au Morocco Mall du 8 au 17 septembre.

Le secteur des transports représente environ un tiers de la consommation totale d’énergie finale du Maroc. À l’heure où le transport mondial est en transition vers l’e-mobilité, le Maroc tente de se positionner comme un futur pôle régional. Classé numéro 1 mondial des ventes annuelles de l’industrie pendant 6 années consécutives, Yadea s’engage à développer l’industrie des deux-roues électrique et à générer un mode déplacement vert par la quête inlassable de technologies écologiques en fournissant des produits performants et en aidant à établir les normes de l’industrie. Ce que Yadea peut apporter au Maroc, c’est une nouvelle solution de transport écologique et ludique, en particulier pour l’e-mobilité urbaine.

Le magasin phare de Yadea à Casablanca proposera une large gamme de produits à haute performance, notamment des motos électriques, des vélos électriques, des scooters électriques et des trottinettes électriques. « Nous croyons que l’e-mobilité est l’avenir et nous nous engageons à fournir les meilleurs produits et services à nos clients, a déclaré Richard Fan, directeur général de Yadea French Company. Grâce aux produits et à l’innovation technologique écologique de Yadea, nous sommes prêts à contribuer à la mobilité sans carbone du Maroc pour lutter contre le changement climatique et l’épuisement des ressources. »

C’est là que réside la force de Yadea. Yadea a développé 7 bases de production mondiales et fourni des produits haut de gamme à 70 millions d’utilisateurs mondiaux. Pour développer sa technologie, Yadea possède un centre national de design industriel, deux laboratoires nationaux certifiés par le CNAS, plus de 1 800 brevets, et une équipe professionnelle de R&D composée de plus de 1 000 employés. Yadea a été le pionnier du système YADEA TTFAR à autonomie prolongée, qui a ouvert l’ère d’une longue autonomie de batterie pour l’industrie des deux-roues électriques. Yadea utilise des technologies de batterie au graphène, de batterie au lithium et de batterie au sodium.

En tant que marque internationale, l’ouverture du premier magasin phare de Yadea au Maroc symbolise son entrée officielle sur le marché nord-africain. L’ensemble du marché est vital pour la stratégie de développement global de Yadea. Yadea continuera de faire des efforts de développement local et d’offrir une expérience de conduite sûre, confortable, positive et écologique pour la population locale.

