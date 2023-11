Wilfrid Lauriano do Rego annonce la création du cabinet Stork Partners

Wilfrid Lauriano do Rego (Directeur Général) annonce la création du cabinet spécialisé Stork Partners au sein duquel Nicolas Jean, Cheick Travaly et Laëtitia Jean sont également associés. Ces personnalités, issues du monde de la banque, de la finance et du conseil, ont exercé des fonctions de direction et de management au sein de grands groupes internationaux et sont reconnues pour leur connaissance de l’Afrique gagnée depuis de nombreuses années sur le terrain.

Le cabinet accompagne ses clients, champions nationaux et panafricains, ainsi que des investisseurs étrangers souhaitant se développer en Afrique. Grâce àla complémentarité des expertises, expériences et réseaux de ses quatre associés fondateurs, Stork Partners propose à ses clients de mobiliser, instantanément et de façon unique sur le continent africain, une équipe transverse composée d’experts de premier plan.

Stork Partners offre ainsi à ses clients un accompagnement innovant centré sur l’ensemble des composantes de la croissance. Le cabinet a ainsi la capacité de structurer une équipe de très haut niveau pour intervenir en prise directe avec les dirigeants et décideurs, sur les problématiques suivantes :

• Stratégie : définition et mise en œuvre de stratégies de croissance notamment en termes d’identification de nouveaux marchés, de diversification d’activités ou de nouvelles zones géographiques à développer ;

• Organisation : réorganisation de groupes, optimisation des organes de gouvernance, transformation du secteur public ;

• Management : accompagnement des dirigeants ;

• Financement : mise en place de financements structurés et levées de fonds auprès de bailleurs de fonds régionaux et internationaux ;

• Transaction : conseil en transaction notamment sur des projets (1) de partenariats publics-privés, (2) de co-développement / co-industrialisation, (3) de partenariats Sud-Sud.

Pour Wilfrid Lauriano do Rego, Directeur Général : “C’est une grande joie d’annoncer la création de Stork Partners. A l’heure où les économies africaines vivent de profondes mutations, qui touchent à la fois le secteur public et le secteur privé, nous sommes fiers de présenter ce nouveau cabinet de conseil au service des acteurs du développement économiques du continent. Nous souhaitons faire de Stork Partners une référence dans le secteur du conseil en Afrique, et jouer un rôle de catalyseur dans le développement de projets à impact. Avec nos associés, dont nous partageons les valeurs d’audace et de résilience, nous revendiquons une approche holistique de très haut niveau du conseil au secteur privé en Afrique et contribuons par la même occasion à répondre aux défis de souveraineté des États ».

Wilfrid Lauriano do Rego (ESCP, IAE Bordeaux, Université Cheickh Anta Diop de Dakar), expert-comptable et commissaire aux comptes de formation, intervient depuis plus de 35 ans sur des opérations de fusions-acquisitions et deprivate equitycomplexes, pour des clients majeurs,corporate et fonds d’investissements. Avant de fonder Stork Partners et d’en devenir Directeur Général, Wilfrid Lauriano do Rego a passé l’essentiel de sa carrière chez KPMG, dont il a été associé à partir de 2002 et Président du Conseil de Surveillance de KPMG France de 2019 à 2022. Wilfrid Lauriano do Rego a également été impliqué, depuis juillet 2019, par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, sur des réflexions en faveur d’un renouvellement du partenariat entre la France et les pays du continent africain. Il est enfin membre de plusieurs conseils d’administration.

Nicolas Jean (ESSEC, Magistère Université de Lorraine), avocat de formation, intervient depuis plus de 15 ans sur l’ensemble du continent africain. Nicolas Jean est spécialisé dans le conseil aux gouvernements, sociétés d’Etats, champions nationaux et panafricains, ainsi qu’aux investisseurs internationaux sur le continent africain. Il accompagne ses clients issus du secteur privé dans le développement et la réalisation de leurs stratégies de croissance. Il figure depuis 2020 dans le top 10 du classement Jeune Afrique des 100 avocats d’affaires les plus influents en Afrique francophone (1ère place en 2021) et le Financial Times l’a identifié comme l’un des 5 leaders pionniers du développement durable. Avant de fonder Stork Partners, Nicolas Jean a passé quinze ans dans l’un des principaux cabinets d’avocats internationaux, dont il a été associé puis élu membre du comité exécutif entre 2020 et 2023.

Cheick Travaly (Moore School of Business de l’Université de Caroline du Sud, Université Cheickh Anta Diop de Dakar), banquier et expert financier, dispose de 32 ans d’expérience dans les secteurs bancaire et minier en Afrique. Avant de fonder Stork Partners, et d’en devenir Senior Advisor, Cheick Travaly a passé l’essentiel de sa carrière au sein du groupe Ecobank où il a exercé d’importantes responsabilités en Afrique francophone et anglophone. Après avoir dirigé plusieurs filiales, Cheick Travaly s’est notamment vu confier la responsabilité de la zone géographique la plus importante du groupe Ecobank entre 2019 et 2023. À ce titre, il était en charge de la supervision directe de 18 filiales pays en Afrique Centrale, de l’Est et Australe (région CESA) et gérait notamment un portefeuille de crédits directs de 1,7 milliards US Dollars et un volume de ressources de 5 milliards US Dollars.

Laëtitia Jean (Science-Po Paris, ESCP) intervient depuis plus de 15 ans auprès de ses clients en tant que conseil en stratégie, organisation et management. A ce titre, Laëtitia Jean bénéficie d’une solide expérience en matière d’accompagnement de fusions, de conception et de mise en œuvre de projets stratégiques et opérationnels, d’amélioration de la performance et des organisations, et d’accompagnement managérial (accompagnement du changement, formations, création et animation de collectif de direction, coaching individuel et collectif). Avant de fonder Stork Partners, Laëtitia Jean a passé 8 ans chez PwC (conseil en stratégie et organisation auprès du secteur public), avant de rejoindre Bpifrance (directrice de cabinet du DRH Groupe), puis Sémaphores (directrice de mission Transformation Organisation et Humaine), et de fonder en 2021 Ciconia Advisory, un cabinet de coaching et de conseil dédié à la performance organisationnelle et humaine.

A propos de Stork Partners : Stork Partners est un cabinet de conseil basé à Paris spécialisé dans l’accompagnement des acteurs économiques du continent africain. Le cabinet propose à ses clients une approche innovante centrée sur l’ensemble des composantes de la croissance : la stratégie, l’organisation, le management, le financement et le transactionnel.

30 novembre 2023 par