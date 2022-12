WeLovEya, « un moment de détente très bien pensé »

WeLovEya, le plus grand Festival Urbain Afrobeat de l’année 2022 a démarré, samedi 10 décembre 2022, sur la place de l’Amazone à Cotonou. Des milliers de Cotonois ont vécu le grand show organisé par le Centre communautaire ‘’Eya’’ de Lionel TALON, soutenu par le réseau Moov Africa.

C’est à un spectacle show et époustouflant qu’a eu droit le public de Cotonou, samedi 10 décembre 2022, à l’occasion du Festival WeLovEya.

En couple ou en famille, des milliers de personnes ont participé au plus grand Festival de la musique Afrobeat jamais organisé au Bénin. Les artistes nationaux (FATY, KARDINAL RICKY, NIKANOR, PAMCHITO, VANO BABY...) et plusieurs autres artistes étrangers (MULA, RONISIA, NAZA, DIDI B, ZINOLEESKY, DG LUCKY, etc.) ont tenu en haleine pendant plusieurs heures sur la place de l’Amazone, le public venu massivement vivre l’intense moment de joie et de distraction.

« C’est une bonne initiative. Il y a toutes les générations, les jeunes et les personnes âgées. Chacun trouve son moment de plaisir pour finir l’année en beauté. C’est rare d’avoir plusieurs artistes comme ça. C’est une première, et c’est deux jours », a confié Marius ZANNOU, jeune citoyen béninois.

Jonas, étudiant en Master a salué le double objectif assigné au concert. Au-delà de la distraction qu’il procure à la jeunesse de Cotonou, le concert permettra de construire plusieurs centres "Eya".

Très satisfait des artistes invités pour animer le show, il a invité toute la jeunesse de Cotonou à faire le déplacement de la place de l’Amazone. Son camarade Émilie ZINSOU informe avoir participé à plusieurs concerts. Mais un concert à « la taille du festival WeLoveEya est une première au Bénin », s’est-il réjoui.

Le succès que connait cette première édition fait savoir l’étudiant, est la preuve que « la jeunesse peut croire en l’avenir ».

Mêmes sentiments chez Françoise DJOSSOU. L’étudiante en Master a formulé le vœu d’une édition par an.

Mohamed TOUKOUROU, comptable exerçant dans une entreprise à Cotonou, n’a pas voulu se faire compter l’évènement. Après avoir félicité les organisateurs pour « l’action culturelle en cette période de fin d’année », il les a invités à organiser de tels évènements chaque trimestre pour égayer le public. « Après l’effort, c’est le réconfort, a-t-il confié.

Selon André, un chef projet digital, WeLoveEya est « un moment de détente très bien pensé ». « Beaucoup de jeunes Béninois ont des talents, mais des talents qui sont cachés », a-t-il déploré, fier de l’opportunité que leur offriront les centres Eya qui seront construits. « C’est une opportunité pour la jeunesse béninoise de se révéler », a ajouté le chef projet.

Très intéressée par l’organisation, et surtout, la place de l’Amazone retenue pour abriter l’événement, WeLovEya, selon Wadidath DINA, télé commerciale exerçant à Cotonou, participe à la promotion de la culture béninoise, et par-delà, la culture africaine. « C’est des artistes de plusieurs nationalités qui se sont déplacés à Cotonou pour le concert. C’est un carrefour d’artistes », a-t-elle confié exhortant les organisateurs à penser aux prochaines éditions. A l’international, le Bénin souligne-t-elle, est perçu comme un pays pas très actif. Que ce soit le cinéma, la musique, le football, etc, le Bénin n’a pas une grande renommée, a fait observer Wadidath DINA. A l’en croire, un grand festival comme WeLoveEya, peut contribuer à révéler le pays.

Bien qu’ayant fait le déplacement pour suivre l’Ivoirien DIDI B, elle invite le public à soutenir les artistes béninois toutes les fois qu’ils organisent un évènement.

Ce premier show du Festival WeLoveEya a été marqué par la présence du couple présidentiel. Le chef de l’Etat Patrice TALON et son épouse étaient également de la partie.

Le second show du Festival WeLoveEya a lieu ce dimanche 11 décembre 2022. Plusieurs autres artistes béninois et étrangers seront sur scène. On peut citer entre autres, WIZKID, X-TIME, BAX-COTE, MANZOR, TOGBE-YETON, SESSIME, DJ NISSA, TIAKOLA, BOBO WE, BLAZZ, REMA.

