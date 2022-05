Wadagni se préoccupe des dysfonctionnements observés dans la fourniture de l’énergie

En dépit des nombreuses réalisations, et les gros moyens consentis par le gouvernement du président Patrice Talon pour l’autonomisation énergétique du Bénin, quelques dysfonctionnements sont observés de part et d’autre. En réponse à un citoyen qui a évoqué une situation, le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, a promptement contacté son collègue en charge de l’énergie et le directeur général de Communauté électrique du Bénin (CEB).

C’est dans une synergie d’actions que les membres du gouvernement du président Talon travaillent pour l’amélioration des services au populations. Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, en a donné la preuve. Suite à un dysfonctionnement observé sur le réseau électrique, un citoyen a donné l’alerte. Sensible à cette alerte, le ministre d’État a aussitôt réagi, et contacté son collègue en charge de l’énergie, et le directeur de la CEB pour le rétablissement rapide de la situation.

A travers une publication, le ministre d’État informe que le problème identifié concerne un transformateur électrique sur une ligne de haute tension entretenue par la CEB.

« Le gouvernement et la CEB avaient déjà anticipé sur ce type de problème et pris des dispositions pour des équipements de secours dont les livraisons ont été retardées à cause de la pandémie de Covid, période pendant laquelle les usines de fournisseurs étaient quasiment à l’arrêt », a expliqué Romuald Wadagni.

Conscient de l’urgence, son collègue en charge de l’énergie, fait-il savoir, a instruit les équipes techniques de la CEB et de la SBEE pour que le nécessaire soit fait diligemment afin de soulager les populations. « Une solution alternative provisoire a été trouvée et sera mise en œuvre dans un délai d’une semaine », a-t-il rassuré .

Le ministre d’État a précisé qu’en partenariat avec le MCA Bénin, d’autres dispositions urgentes permettront à partir du poste de Bohicon et des équipements qui y sont en cours d’installation (dans le cadre du MCA), d’obtenir un retour à une situation totalement normale dans un délai de 2 mois.

« Le Directeur de la CEB M.Chabi Sika conscient de la situation a prévu des communications à l’endroit de la population dès mardi pour informer sur les solutions envisagées et en préciser les délais de réalisation », a ajouté le ministériel rassurant que les choses rentreront dans l’ordre sous peu.

