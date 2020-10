WAPCo offre des vivres à plus de 1300 familles démunies

Dans le cadre de ses interventions en matière de responsabilité sociale des entreprises, la West African Gas Pipeline Company (WAPCo) a initié depuis le jeudi 1er octobre 2020 et ce jusqu’à la fin du mois, un don de vivres à une centaine de personnes vulnérables dans chacune des 13 communautés ou passe le gazoduc. Ce sont les populations de Bazounkpa, quartier situé dans l’arrondissement de Pahou qui abrite le siège de la Société WAPCo au Benin qui ont été les premières à bénéficier de ce don. Etaient présents à la cérémonie de remise des lots de vivres, le Chef de l’arrondissement de Pahou, représentant le maire de la ville de Ouidah, M. Ghislain Fiegnon, le président de Conseil d’Administration de l’Union pour le Développement de Selloli- Fandji, (association faîtière couvrant le quartier Bazounpka) M. de Radji Assani, le coordonnateur des opérations de WAPCo a Bazounkpa M. Harold Sedolo, le coordinateur des relations extérieures de WAPCo Adrien Dossou-Yovo, M. Rhetice Gbogblenou, chargé de Communication de WAPCo au Benin et au Togo et quelques bénéficiaires accompagnés pour la circonstance des parents ou amis.

D’une valeur totale de quinze mille CFA par personne soit 28 dollars Us par individu, le pack offert à chaque personne comprend un sac de riz, deux bidons d’huile d’arachide, huit unités de sardines en boites, huit unités de tomate en boite, huit unités de sachet de spaghetti. 113 personnes choisies dans la communauté de Bazounkpa ont gracieusement reçu ce lot de vivres, à l’instar des douze autres communautés où 100 personnes ont reçu chacune, le même don. Par ces dons, WAPCo a impactée directement plus de 1300 personnes pour un montant de plus de 22 millions de francs CFA, soit 40000 dollars Us.

Ces bénéficiaires, sélectionnés avec le soutien des Associations de développement local et des autorités politico administratives sont issus des familles les plus pauvres et les plus démunies qui ont du mal à se nourrir tous les jours de la semaine, surtout en cette période de crise due au Covid 19 où de nombreux responsables de familles ont perdu leur pouvoir d’achat du fait des différentes restrictions liées aux mesures de prévention contre la pandémie.

S’exprimant au cours de la cérémonie de remise des vivres aux bénéficiaires de Bazounkpa, M. Ghislain Fiegnon chef de l’arrondissement de Pahou et représentant le Maire de Ouidah, a remercié WAPCo pour cette œuvre de charité et d’amour du prochain. "Nous obtiendrons de meilleurs résultats dans notre lutte contre la pauvreté dans nos localités si nous unissons nos efforts pour atteindre cet objectif", a-t-il déclaré.

Dans chacune des douze autres communautés, notamment Hio, Ahouangagbé, Adjahedji, Vinawa, Akadjamey, Akpagbegon, Maria Gleta, Akouehonou, Cococodji, Sodo-Womey, Awake et Zoketomey où la remise de vivres a eu lieu, les discours des autorités locales ont été les mêmes. Elles ont toutes remercié la société WAPCo pour ce geste de solidarité et ont exhorté les autres entreprises à lui emboiter le pas.

Elles ont par ailleurs mis en garde que "ces packs de nourriture gracieusement offerts par WAPCo qui constituent un appui ponctuel mais efficace contre la précarité dans certaines familles’ ’devront être consommés et non vendus.

C’est pourquoi, le message du Coordonnateur des Opérations de WAPCo dans chacune des communautés est également resté le même. "Jusqu’à présent, WAPCo a financé la construction de modules de classes, de centres de santé, de maternités, de latrines publiques, la réparation des routes et l’octroi de bourses aux enfants défavorises issus des treize communautés où passe le pipeline``. Toutes ces action, a-t-il ajouté, viennent soutenir le gouvernement du Bénin dans ses efforts pour le bien-être des populations".

Saluant l’excellente relation entre la société WAPCo et les 13 communautés traversées par le pipeline Mr Sedolo a déclaré que l’entreprise continuera à contribuer au développement de chaque communauté d’accueil et fera de son mieux pour leur bien-être à travers divers programmes qui ont un impact sur la vie des populations. Rappelons que WAPCo a investi dans cette distribution de don de nourriture, plus vingt millions de Francs CFA.

Quelques images



Vue partielle des packs de nourriture destinés aux personnes démunies des communautés traversées par le gazoduc

Les populations et les autorités locales de Maria gleta

15 octobre 2020 par