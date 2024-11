Voici les travaux prévus pour l’homologation du stade de l’Amitié

En Conseil des ministres, mercredi 27 novembre 2024, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers prestataires dans le cadre du projet de réhabilitation et d’homologation du stade de l’Amitié Général Mathieu KÉRÉKOU.

Le Bénin s’engage dans la mise aux normes du stade de l’Amitié Général Mathieu KÉRÉKOU. Le Conseil des ministres a ordonné, mercredi 27 novembre 2024, la contractualisation avec divers prestataires pour réaliser les travaux de réhabilitation dudit stade.

« En plus des travaux de la phase 1 comprenant principalement la reprise des pelouses du terrain principal et d’entrainement, les points d’attention à traiter dans le cadre de la réhabilitation en vue de l’homologation du stade intègrent l’éclairage de ladite pelouse, la mise en place d’un système de sécurité anti-intrusion et d’une plateforme de billetterie, de même que les travaux de gros œuvre et second œuvre d’aménagement intérieur », a indiqué le Conseil des ministres en ce qui concerne les travaux prévus.

Rénové en 2021, le stade de l’Amitié Général Mathieu KÉRÉKOU a été déclassé trois années plus tard pour non-conformité aux normes FIFA.

M. M.

27 novembre 2024 par ,