Voici les recommandations faites au terme des travaux

Plusieurs recommandations ont été faites à l’issue des travaux de la 8ème session des ministres en charge de la sécurité des pays membres de l’Initiative d’Accra, ce mercredi 13 avril 2022, à l’hôtel Novotel de Cotonou.

Selon le communiqué final, plusieurs recommandations ont été faites par les ministres au terme des travaux de la 8ème session des ministres en charge de la sécurité des pays membres de l’Initiative d’Accra. Il s’agit entre autres de la prise de mesures pour la signature de l’Accord portant création de l’Initiative d’Accra et de l’Acte Additionnel portant organisation et fonctionnement du Secrétariat Exécutif par les autorités compétentes des Etats membres ; le déploiement de l’opération « KOUDANLGOU RENFORCÉE » après la signature du projet d’Accord portant création, organisation et fonctionnement de la Force Multinationale Conjointe ; la poursuite du renforcement de l’interopérabilité entre les différentes forces nationales des pays membres notamment en matière de systèmes d’informations et de communications.

Lors des travaux, les ministres de la sécurité et de la défense, membres de l’Initiative d’Accra, ont examiné et adopté les conclusions de la réunion des experts tenue les 11 et 12 avril 2022 à Cotonou (Bénin). Ils ont validé le compte rendu de l’opération KOUDANLGOU IV-Zone II entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, conduite du 22 au 27 novembre 2021.

Les ministres ont également examiné et validé le projet d’Accord portant création, organisation et fonctionnement de la Force Multinationale Conjointe de l’Initiative d’Accra. Le bilan des activités de l’Initiative d’Accra pour l’année 2021 a été examiné, amendé et adopté par les ministres.

« Notre combat pour la paix doit se poursuivre sans relâche », a déclaré Alassane Seidou, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique du Bénin dans son discours de clôture de la session. Lire le communiqué final.

14 avril 2022 par ,