La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a tenu sa 65e Session ordinaire, dimanche 7 juillet 2024 à Abuja (Nigéria) sous la présidence de Bola Ahmed Tinubu, président de la Conférence. Ils se sont prononcés entre autres sur les performances économiques de l’organisation sous-régionale, la sécurité alimentaire, le transport aérien, les obstacles liés à la libre circulation des marchandises, la lutte contre le terrorisme et des autres menaces pesant sur la sécurité, la situation avec l’Alliance des États du Sahel (AES) etc. Lire le communiqué final.

8 juillet 2024