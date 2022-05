Voici les pièces pour l’établissement de la carte de presse

Par communiqué en date du 04 mai, le président de la HAAC annonce le renouvellement ou l’attribution de la carte de presse.

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a lancé le processus de renouvellement et d’attribution de la carte de presse.

Le dépôt se fera en deux (02) exemplaires dont un (01) original, du lundi 09 au mardi 31 mai 2022 rigoureusement, le matin, de 10h à 12h, et dans l’après-midi, de 15h à 17h au Secrétariat Administratif, au bureau n°309 de l’annexe de la HAAC et dans les Antennes régionales de la HAAC. Voici les pièces à fournir.

