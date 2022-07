Voici les délégations rencontrées par Yayi avant son départ

En mission de médiation en Guinée pour le compte de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’ex président du Bénin Thomas Boni Yayi s’est envolé, samedi 23 juillet 2022, de Conakry après une série de rencontres.

Thomas Boni Yayi a eu un tête-à-tête avec l’homme fort de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, samedi 23 juillet 2022.

Le médiateur de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a échangé également avec les ambassadeurs étrangers en poste à Conakry et une délégation du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD).

Rien n’a filtré de ces différentes concertations qui se sont déroulées à huis-clos.

Le médiateur n’a cependant pu échanger avec les représentants de partis politiques et d’Organisations de la Société civile. Selon les informations, Thomas Boni Yayi n’a pas eu l’autorisation des autorités guinéennes dans ce cadre.

Thomas Boni Yayi a quitté la Guinée, samedi 23 juillet 2022.

Le médiateur rendra compte de sa mission au président en exercice de la CEDEAO et en rapport sera également produit.

