Voici les décrets pris en Conseil des ministres ce mercredi

En Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2020, le gouvernement a adopté plusieurs décrets.

Il s’agit des décrets portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi portant autorisation de ratification de la convention portant création de l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB/AOC), adopté à Ouagadougou, le 4 octobre 2018 ; du décret portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Caisse nationale de Sécurité sociale ; du décret portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

