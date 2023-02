Voici le calendrier des examens nationaux

Le calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires et tests de recrutement pour l’année 2023 au Bénin est rendu public. C’est à travers l’arrêté interministériel en date du 3 février 2023.

Les dates officielles des examens nationaux sont connues. L’Examen du Certificat d’Études Primaires (CEP), session normale est prévue du 05 au 08 juin 2023. L’examen du Brevet d’Etudes du Premier Cvcle (BEPC), session normale aura lieu du 12 au 14 juin 2023. Quant à l’examen de Baccalauréat, il se déroulera du 19 au 22 juin 2023. Consultez le calendrier national des examens et concours scolaires et universitaires et tests.

