Voici les dates d’ouverture des marchés de Houègbo, Azovè et de Glazoué

Les marchés de Houègbo, Azovè et de Glazoué seront inaugurés au cours du mois d’Août pour le bonheur des marchands et des usagers.

Le gouvernement béninois poursuivit avec la mise en service des marchés urbains et régionaux répondant aux normes et standards internationaux. Selon Bip Radio, les nouveaux marchés de Houègbo dans la commune de Toffo, de Azovè commune d’Aplahoué et celui de Glazoué, commune du département des Collines seront inaugurés respectivement le 20, 24, et 28 août 2024.

Le Programme d’Actions du Gouvernement prévoit au total la construction de 35 marchés urbains et régionaux. La construction des marchés est en deux phases soit 20 marchés pour la première et 15 pour la deuxième. A travers la construction de ces infrastructures, le gouvernement béninois dote les femmes et les hommes des marchés d’un cadre aéré et sécurisé.

A.A.A

19 août 2024