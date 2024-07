Voici les caractéristiques de l’Institut franco béninois de Cotonou

Le Quartier culturel créatif de Cotonou (QCC) va accueillir l’Institut franco béninois de Cotonou. Les travaux de ce centre culturel binational vont s’étendre sur une superficie de 5607m² à Guinkomey.

La Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU) a ouvert un appel d’offres pour les travaux de construction de l’Institut franco béninois de Cotonou. Il s’agit de réaliser en lot unique les travaux de construction d’un centre binational situé dans le Quartier culturel créatif de Cotonou (QCC) sur une superficie de 5607m² à Guinkomey visant à être un pot de convergence culturelle, dotée d’une architecture moderne et fonctionnelle.

Situé entre la rue du Gouverneur Fourn et la rue 638 A, le Centre doit avoir une conception architecturale mettant l’accent sur la fonctionnalité, la modernité et l’intégration avec l’espace public, utilisant une trame structurelle de 8m de rez-de-chaussée et un système de façade indépendant avec mur-rideau et brise-soleils.

Le Centre binational va disposer d’une agora centrale, entourée de bâtiments et jardins couverte par une ombrière de 11m de haut pour la protection climatique et l’optimisation de l’éclairage et de la ventilation naturels.

Les espaces administratifs, le centre de langue, la médiathèque, le Campus France, la restauration, la salle d’exposition, l’auditorium, la scène extérieure, la salle de répétition seront au rez-de-chaussée. Le premier étage va abriter les espaces techniques et de régie.

Le Campus France servira d’espaces de travail et de réunion ; la médiathèque de zones pour différents publics et collection ; le centre de la langue de salle de classes et bureaux ; la restauration de cuisine et salle à manger et l’auditorium et salle des infrastructures pour évènements et performances. La date limite de soumission des offres est fixée au 3 septembre 2024.

