Voici les axes stratégiques de la plateforme nationale de financement climatique

Le Bénin a annoncé en marge de la COP29 à Baku, l’établissement d’une plateforme nationale de financement climatique afin de mobiliser des ressources pour l’adaptation et l’atténuation des effets du changement climatique. Elle repose sur quatre axes stratégiques.

Le Bénin prend des initiatives en faveur de l’action climatique. Dans le but de mobiliser des ressources publiques et privées pour répondre aux priorités d’adaptation et d’atténuation climatique, le Bénin a opté pour l’établissement d’une plateforme nationale de financement climatique. Il est prévu entre autres, un mécanisme de monétisation du carbone avec des instruments de crédit renforcés. Il s’agit selon le communiqué de presse, « d’une stratégie de monétisation du carbone appuyée par 2,5 millions de crédits carbone provenant de projets énergétiques et agricoles régénératifs, gérés par l’Autorité Nationale de l’Enregistrement du Carbone, avec des plans d’expansion de ces initiatives en collaboration avec le Groupe de la Banque mondiale via le Fonds Fiduciaire SCALE pour renforcer les activités basées sur la nature ».

Le Bénin bénéficie du soutien de l’Institut Mondial pour la Croissance Verte (GGGI) via sa Facilité de Transaction Carbone (CTF). Il est prévu aussi l’établissement par le Bénin d’une nouvelle Unité de Financement Climatique (UFC) afin de faciliter le financement climatique international en vertu de l’Accord de Paris, avec le soutien du Luxembourg.

Les recettes de ces projets seront « gérées par le Bureau de Gestion de la Dette du Bénin pour soutenir l’atténuation conformément aux CDN actualisées du pays et renforcer les avantages en matière d’adaptation tels que la lutte contre la désertification et la sécurité alimentaire ».

Le Bénin a aussi l’appui du Centre Mondial pour l’Adaptation (CMA) à travers une enveloppe initiale d’un million de dollars pour fournir un soutien catalytique au déblocage de financements additionnels pour l’adaptation. Le Bénin, les banques locales et les intermédiaires financiers, ainsi que les institutions financières internationales pourront donc accéder efficacement aux sources de financement innovantes, telles que le financement carbone, en gérant et en atténuant les risques climatiques et en augmentant les investissements en adaptation.

Un soutien budgétaire renforcé

Le Bénin prévoit un soutien budgétaire renforcé grâce à une matrice de politiques communes. Des partenaires tels que le Groupe de la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement, la Banque Asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (AIIB), et le Fonds de l’OPEP ont établi un cadre triennal pour coordonner le soutien budgétaire en vue d’intensifier le financement climatique au Bénin. L’objectif est de « fournir des ressources budgétaires stables et prévisibles, renforçant l’efficacité de l’aide et accélérant la mise en œuvre des politiques climatiques ».

Il est annoncé l’établissement d’une matrice de politiques communes développée avec la contribution du personnel du FMI, s’appuyant sur l’expérience précoce du Cadre de Coopération Renforcée pour l’Action Climatique Accélérée du GBM-FMI dans d’autres pays. Elle servira à « séquencer les réformes politiques, éviter les duplications parmi les PD et servir de base pour identifier les potentielles opérations de soutien budgétaire supplémentaires par les PD ». Dans le cadre du soutien budgétaire renforcé, le Fonds de l’OPEP s’est engagé à fournir 30 millions d’euros en 2025, avec des financements additionnels attendus en 2026.

Attraction des investissements privés

L’axe 4 consistera à attirer les investissements privés par des financements innovants. Récemment, la Plateforme de Garantie du Groupe de la Banque mondiale, hébergée par l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (AMGI), a approuvé une garantie de 200 millions d’euros pour mobiliser 500 millions d’euros de financements commerciaux à long terme. Il s’agit entre autres de soutenir les réformes pour renforcer la résilience sociale et climatique. « Cela inclut l’expansion du Registre Social Unique, le renforcement du système de gestion des risques de catastrophe et l’adoption de règlements pour des villes durables et résilientes », informe le communiqué de presse.

Dans le dynamique d’attirer des investissements privés institutionnels pour des projets verts, le gouvernement du Bénin collabore également avec l’Union Européenne (UE) afin de renforcer son marché des obligations vertes, avec des conseils de l’Initiative Mondiale des Obligations Vertes.

À la suite de la monétisation réussie de l’impact d’atténuation, et avec le soutien du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), souligne la même source, le Bénin envisage un plan de financement pour des projets axés sur le climat, avec une facilité de rehaussement de crédit dédiée. L’UE, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) travaillent pour fournir un soutien technique dans l’identification et le développement de ces projets.

Dans le cadre de l’Initiative des Banques Vertes Africaines de la Banque Africaine de Développement (BAD), la BAD, les Fonds d’Investissements Climatiques (CIF) et Canada Climate Action soutiennent actuellement le Bénin dans la création d’un mécanisme de financement mixte pour le secteur privé (le Véhicule d’Investissements Verts du Bénin). Ce mécanisme vise à « fournir un outil de financement supplémentaire pour mettre en œuvre la transition verte du Bénin, positionnant ainsi le pays comme un pionnier et un exemple à suivre pour la région ». Ce véhicule a pour objectif de catalyser les financements pour le secteur privé. Un véhicule national de financement vert « constitue un élément important de l’architecture de la Plateforme Pays béninoise ».

Un Guichet unique pour le financement local

Il est attendu l’établissement d’un guichet unique pour l’accès financier local. Ce sera en collaboration avec la Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI), le GGGI et la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Cela permettrait de faciliter le prêt intermédié aux banques locales et aux institutions de microfinance. Ce guichet sera soutenu par le Centre de Connaissances sur la Finance Durable pour l’Afrique Francophone récemment lancé. Cette plateforme vise à « permettre des investissements à long terme par les petites et moyennes entreprises au Bénin, en favorisant la croissance des entreprises locales tout en s’alignant sur les objectifs d’investissement vert ».

15 novembre 2024 par ,