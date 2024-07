Le Président de la République a procédé, ce mercredi 03 juillet 2024, en Conseil des ministres, à la nomination des représentants du gouvernement à la 7e mandature de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

La 7e mandature de la HAAC au complet. Ce mercredi 03 juillet en Conseil des ministres, le chef de l’Etat a procédé à la nomination de ses représentants au sein de l’institution de régulation des médias au Bénin. Il s’agit de Edouard LOKO, de Roukiatou BIO FAI et de Mohamed BARE.

Avant le gouvernement, l’Assemblée nationale avait porté ses choix sur Tossou Marcellin AHONOUKOUN, Ahokanou Fernand GBAGUIDI, et N’tcha Gérard N’DAH.

Les professionnels des médias quant à eux avaient élu Armand Godonou HOUNSOU (audiovisuel), Basile TCHIBOZO (presse écrite) et Lionel Astérix Todjié GBEGONNOUDE (technicien des télécommunications).

