Voici le programme de la compétition

Ce vendredi 1er Mars 2024 démarre à Nouakchott en Mauritanie, le Tournoi Scolaire de la Confédération Africaine de Football. Cette phase zonale se déroulera du 1er au 3 mars aussi bien pour les sélections féminines que pour les sélections masculines. Le programme est d’ores et déjà connu.

Le programme du tournoi scolaire CAF UFOA-A / Filles :

Vendredi 1er mars 2024 – Jour 1

Cap Vert vs Sénégal

Gambie vs Guinée

Guinée vs Cap Vert

Sénégal vs Gambie

Samedi 02 mars 2024 – Jour 2

Gambie vs Cap Vert

Sénégal vs Guinée

Dimanche 03 mars 2024

Match de classement : 3e vs 4e

Finale : 1er vs 2e

Le programme du tournoi scolaire CAF UFOA-A / Garçons

Vendredi 1er mars 2024 - Jour 1

Mauritanie vs Gambie

Sénégal vs Cap Vert

Guinée vs Mauritanie

Gambie vs Sénégal

Cap Vert vs Guinée

Samedi 02 mars 2024 - Jour 2

Sénégal vs Mauritanie

Gambie vs Guinée

Mauritanie vs Cap Vert

Sénégal vs Guinée

Gambie vs Cap Vert

Dimanche 03 mars 2024 - Jour 3

(programmation attendue)

J.S

1er mars 2024 par