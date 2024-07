Voici le décret portant réglementation du secteur funéraire

Le Chef de l’Etat Patrice Talon a procédé à la prise du décret n˚ 2024-991 du 19 juin 2024 portant réglementation du secteur funéraire au Bénin. La décision a été prise en Conseil des ministres le 19 juin 2024, aux fins de réorganiser le secteur funéraire en le mettant aux normes et standards requis en matière de santé, d’hygiène, d’assainissement et d’environnement en vigueur au Bénin.

Le décret n˚ 2024-991 du 19 juin 2024 portant réglementation du secteur funéraire au Bénin instaure des innovations qui s’appliquent « à la catégorisation de ces activités, la fixation des normes techniques, sanitaires et environnementales applicables à la création, la gestion des pompes funèbres, des funérariums, des crématoriums et des cimetières ». Il prévoit également les qualifications minimales requises pour opérer dans ce domaine et les sanctions encourues par les contrevenants aux règles édictées.

9 juillet 2024 par ,