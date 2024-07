Voici le décret de nomination des 9 conseillers de la HAAC

Le décret portant nomination des neuf membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), 7ème mandature a été rendu public après l’élection des représentants des médias et la désignation des représentants de l’Assemblée nationale et du Gouvernement. Le décret N°2024-1011 en date du 3 juillet 2024 a été signé par le Président de la République Patrice Talon, le Ministre de l’économie et des finances, le Ministre du numérique et de la digitalisation et le Ministre de la justice.

L’INTEGRALITE DU DECRET N°2024-1011 DU 03 JUILLET 2024

18 juillet 2024 par