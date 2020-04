Voici la stratégie du gouvernement face au Covid-19

Selon le ministre de la santé, la stratégie gouvernementale est de ne pas prendre en charge les cas positifs du Covid-19 au niveau des structures sanitaires habituelles. D’où la décision d’ériger un certain nombre de sites de prise en charge, et qui a conduit à l’identification initiale du site de l’ex école de la police nationale, du centre d’Abomey-Calavi et de celui de Natitingou. Au-delà de tout ceci, le gouvernement observant ce qui se passe, a jugé nécessaire d’augmenter les capacités, a expliqué le ministre Hounkpatin.

Ainsi, la décision d’ériger l’hôpital de zone d’Allada et l’hôpital d’instruction des armées de Parakou en centres de traitement a été prise.

L’hôpital de zone d’Allada selon le ministre, a toutes les capacités requises pour être transformé en centre de pris en charge. En dehors de cela, il a une capacité d’au moins 100 lits extensible à 150. C’est un hôpital qui offre également l’avantage géographique d’être assez reculé ; ce qui permet de respecter une prise en charge sécurisée pour le reste de la population, a-t-il expliqué.

Tous ces éléments selon Benjamin Hounkpatin, ont milité en faveur de la décision gouvernementale d’ériger cet hôpital en site de prise en charge de la Covid-19.

A l’en croire, c’est le Centre de dépistage de l’ulcère de buruli qui dispose de deux blocs opératoires, et attenant au Centre de santé de la commune, qui fait office aujourd’hui, d’hôpital de zone à Allada. Le personnel a été en partie déplacé, et le reste va rester sur le site et participer à la prise en charge des cas au sein de l’équipe de riposte, a expliqué le ministre.

Selon Benjamin Hounkpatin, le gouvernement dispose déjà d’une centrale de production d’oxygène avec au moins 20 entrées qui permettent la mise en place de dispositifs pour une ventilation assistée pour les cas compliqués.

Le ministre de la santé exhorte les populations à accompagner le gouvernement dans la dynamique de riposte qui est mis en place en respectant scrupuleusement l’usage du masque fortement recommandé au sein du cordon sanitaire, la mesure de lavage régulier de mains, l’usage de gels hydro alcooliques et autres.

Le Bénin à la date de ce vendredi 10 avril 2020 compte 35 cas confirmés dont 03 cas autochtones.

