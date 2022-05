Voici l’impact financier de la tournée gouvernementale

Combien coûtera la tournée des membres du gouvernement appuyés par les députés et autres cadres qui démarre ce jeudi 12 mai 2022 ? Reçu sur l’émission 5/7 Matins de la télévision nationale, mercredi 11 mai 2022, Wilfried Houngbédji, Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement a donné des précisions sur la question.

La tournée d’explication sur la cherté des produits de grande consommation qui démarre jeudi 12 mai 2022 coûtera combien aux caisses de l’Etat ? Sans donner un chiffre exact, Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a rassuré de ce qu’il n’y aura pas de folles dépenses. « Je peux vous assurer d’une chose, le chef de l’Etat et le Gouvernement ont veillé à ce que l’impact financier de cette tournée soit le plus modique possible. Il n’a pas d’excès. (…). Ce gouvernement se distingue par sa rationalité, son sens de la gestion des biens publics. Il n’y aura donc pas de gaspillage à l’occasion », a expliqué Wilfried Houngbédji, ce mercredi sur 5/7 Matins de l’ORTB.

M. M.

11 mai 2022 par