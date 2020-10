Voici comment le corps Sylvanus Olympio s’est retrouvé à Agoué

Acte 4 : Le corps de Sylvanus Olympio gît toujours à Agoué

Tué à Lomé au Togo, comment Sylvanus Olympio est-il enterré à Agoué au Bénin ? Comment a-t-on pu transporter son corps jusquà ce lieu traversant la frontière ? Ce sont des questions que beaucoup sont en droit de se poser.

Mais la réponse est toute simple selon les traditionalistes : l’homme retourne toujours à la source, à la maison familiale.

Juste après son assassinat, un petit cercle de la famille s’est réuni. Un membre de la famille Dagloria a insisté pour prendre la décision du transport du corps à Agoué, nous renseigne Emile Germa, un neveu de Sylvanus résidant dans la maison familiale à Agoué.

Ainsi Dagloria a pris sur lui la lourde mission et responsabilité de ramener le corps sans vie de son frère Sylvanus à sa famille.

A la frontière, les gens n’ont rien remarqué car Dagloria avait usé des pouvoirs mystiques pour hypnotiser policiers et douaniers. Il a donc traversé la frontière sans aucun problème et ramené Sylvanus à son père à Agoué.

Après les cérémonies selon le culte catholique, il est enterré au cimetière de la paroisse, où il se repose pour toujours, ajoute Emile Germa.

Mais après l’enterrement, il y a eu plusieurs émissaires du Président togolais qui sont venus et ont tenté de déterrer le corps pour le ramener au Togo, mais en vain.

Même actuellement, le Président Faure Gnansingbé est en négociation avec la famille pour que les restes soient déterrés et transportés au Togo. Car pour la partie togolaise, Sylvanus Olympio est le Père de lindépendance du Togo et son corps ne saurait se retrouver hors du territoire togolais.

Mais toutes ces négociations sont vaines car la famille, même Gilchrist Olympio, le fils du défunt n’a pas l’intention de transférer le corps de son père, a conclu Emile Germa.

Le corps de Sylvanus Olympio, premier Président du Togo indépendant, gît toujours à Agoué-Adjigo dans la commune de Grand-Popo en République du Bénin.

Romain COKOU



La maison familiale Olympio à Agoué et la tombe de Sylvanius

1er octobre 2020 par