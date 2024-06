Victoire maîtrisée pour l’Allemagne face à l’Écosse

Pari réussi pour l’Allemagne au coup de sifflet final de ce match d’ouverture de l’Euro 2024. Les Allemands ont humilié l’Écosse 5 buts à 1.



Julian Nagelsmann et sa troupe ont répondu présent pour ce premier acte de l’Euro 2024. Dans ce match de départ contre l’Écosse, les Allemands ont vite pris les devants en moins de vingt minutes. A la 10e minute, Florian Wirtz a profité d’une action initiée par un renversement de jeu génial de Toni Kroos pour ouvrir le score d’une frappe à l’entrée de la surface. Neuf minutes plus tard, la pépite Jamal Musiala fait le break sur une belle frappe après une déviation de Havertz. Avant même de rentrer au vestiaire, un tacle de Porteous sur Gundogan dans la surface a été sanctionné d’un rouge, et d’un penalty transformé par Havertz (45+1e). A la pause, l’Allemagne menait déjà 3-0.

De retour sur le rectangle vert, l’Allemagne a continué de pousser et l’entrant Fullkrug en a profité pour enfoncer les Écossais (69e). Un CSC de Rüdiger à la 87e a sauvé l’honneur de l’Écosse. Mais l’Allemagne ne voulait pas s’arrêter là. Emre Can entré en jeu, a marqué le dernier but d’une frappe lointaine à la 90+3e. 5-1, c’est le score final.

J.S

14 juin 2024 par ,