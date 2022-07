Vers une liste unique de candidature conduite par de Chacus

Le bureau du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF) sera renouvelé au terme de l’Assemblée générale du 20 août 2022. Jusque-là, les candidats annoncés ça et là ne remplissent pas les conditions exigées par les statuts de la FBF, et la liste de l’actuel président, Mathurin de Chacus pourrait se retrouver seule dans la compétition.



Une liste unique de candidature à la prochaine élection du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF), c’est l’hypothèse qui se dégage à quelques semaines de l’élection. La liste de l’actuel président, Mathurin de Chacus pourrait être la seule à compétir. Selon certaines indiscrétions, quelques entrées, et des sorties sont annoncées sur ladite liste.

En prélude à cette élection, des voix s’étaient élevées pour susciter la candidature de Lionel Talon, le fils du président de la République, et celle de l’actuel ministre des sports, Oswald Homeky. Ces deux candidatures selon les dispositions de l’article 35.4-c des statuts de la FBF ne peuvent être validées par le comité d’organisation de l’élection. Selon cet article, tout candidat au poste de président doit être membre du bureau dirigeant d’un club ou d’une association affiliée à la FBF depuis au moins trois ans.

Une disposition à laquelle Lionel Talon, et Oswald Homeky ne peuvent se conformer car, n’ayant pas encore bouclé trois ans au sein du bureau dirigeant d’un club ou d’une association affiliée à la FBF. Ce qui dresse le lit à une candidature unique de Mathurin de Chacus, actuel président de la FBF.

