Vers un renouveau pour les filières aviculture et karité

L’ADPME Bénin et Technoserve travaillent ensemble pour booster les filières aviculture et karité. Le 5 février 2025, une réunion clé a eu lieu au siège de l’ADPME pour valider des propositions essentielles pour porter les deux filières.

Cette rencontre a réuni M. Laurent Gangbès, Directeur général de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME Bénin), Mme Maïmouna Mbacké, Directrice pays de Technoserve, et M. Gregory Valadié, Directeur du projet BeniBiz. L’objectif est d’identifier des solutions pour soutenir la filière.

L’accent est mis sur un soutien pratique pour les entreprises agricoles. L’initiative vise à apporter des solutions techniques et financières adaptées aux besoins des acteurs de l’aviculture et du karité, en renforçant la compétitivité des entreprises locales et leur accès au marché ainsi qu’à des financements sur mesure.

Au Bénin, la la production locale de volailles est encore embryonnaire et fortement concurrencée par les importations de produits congelés. Plus de 60 milliards de FCFA de viande et abats comestibles ont été importés en 2021, selon des chiffres de l’Institut Nationale de la Statistique et de la Démographie (INSTAD). Des initiatives sont en cours pour le développement de la filière.

Le karité est une filière agricole dont les immenses potentialités et avantages économiques sont encore peu exploités.

10 février 2025 par ,