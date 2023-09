Vers le renforcement des liens commerciaux entre le Bénin et le Nigéria

Le directeur générale de l’administration des douanes béninoises, Alain HINKATI a effectué lundi 11 septembre 2023, une visite de travail au Nigéria. L’objectif de ce déplacement est de poursuivre les travaux entamés à Cotonou lors de la visite de son homologue nigérian, Bachir Adéwalé ADENIYI, directeur général de la douane nigériane en juillet dernier à Cotonou.

Les relations commerciales et de transit entre le Bénin et le Nigéria au cœur d’une visite de Alain HINKATI à Abuja. Cette visite fait suite à celle de Bachir Adéwalé ADENIYI, directeur de la douane nigériane en juillet 2023 à Cotonou. Il s’agit pour les deux directeurs de douane, de concrétiser la volonté des présidents Mohamed Bola Tinubu et Patrice Talon, relative au renforcement de l’engagement commun des deux pays en faveur de la facilitation des échanges, de la promotion du développement économique et de favoriser de liens plus étroits.

Les deux directeurs généraux ont essayé de trouver de solutions aux préoccupations relatives aux procédures opérationnelles, et adopté plusieurs résolutions.

