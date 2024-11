Vers la construction d’un ordre mondial multipolaire équitable

Construire un ordre mondial multipolaire équitable, fondé sur une véritable égalité et la primauté du droit international, libre de toute forme de discrimination, de diktat et de pression par les sanctions. Voilà ce à quoi la Russie invite les pays africains en vue de prendre leur destinée en mains. Les discours qui ont marqué l’ouverture de la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, ce 10 novembre à Sotchi, ont réaffirmé cet engagement des deux parties.

La cérémonie officielle d’ouverture de la session plénière de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, ce dimanche à Sotchi, a été marquée par le discours de bienvenue du Président de la Fédération de Russie lue par le Ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

"Les pays africains jouissent d’une autorité croissante sur la scène mondiale. En menant une politique étrangère constructive et pacifique, ils jouent un rôle de plus en plus important dans la résolution des questions majeures de l’agenda international.’, a souligné le Président Vladimir Poutine dans son message de bienvenue aux participants.

La coopération entre la Fédération de Russie et les États africains devient de plus en plus riche et multidimensionnelle. Et la Russie accorde une importance particulière au renforcement des relations traditionnellement amicales avec ses partenaires africains. "Nous sommes unis par l’aspiration à construire un ordre mondial multipolaire équitable, fondé sur une véritable égalité et la primauté du droit international, libre de toute forme de discrimination, de diktat et de pression par les sanctions.’, a souligné le chef du Kremlin.

Au cours des deux jours d’échanges à Sotchi, les dirigeants des ministères des Affaires étrangères ont non seulement examiné divers aspects de la mise en œuvre du Plan d’action du Forum de partenariat pour 2023-2026, mais aussi défini de nouvelles orientations prometteuses pour une coopération mutuellement bénéfique.

M. Poutine a affirmé que la Russie continuera à "fournir tout le soutien possible à nos amis africains" dans les domaines les plus divers : assurer le développement durable, lutter contre le terrorisme et l’extrémisme, combattre les maladies épidémiques, résoudre le problème alimentaire et surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Il espère que les accords conclus serviront à renforcer davantage l’ensemble des relations russo-africaines pour le bien des pays et des peuples.

"Nous avons entendu les messages des présidents de la Russie et de la Mauritanie en tant que président de l’Union africaine. Les objectifs fixés (...) doivent servir de base à notre travail d’aujourd’hui afin que nous puissions "mettre nos pendules à l’heure" sur les questions primordiales de l’agenda international et discuter de la mise en œuvre des instructions données par nos dirigeants lors du sommet de l’année dernière à Saint-Pétersbourg.", a rappelé le chef de la diplomatie russe.

Il a souligné que le rythme établi par les deux sommets précédents aide à développer les relations entre les deux parties de manière ascendante dans tous les domaines.

"Je note une augmentation significative des contacts au niveau ministériel et au sommet. En particulier, lors des rencontres bilatérales en marge de la présente conférence, des accords ont été conclus sur un certain nombre de projets concrets, des accords et des mémorandums ont été signés dans divers domaines.", s’est réjoui M. Lavrov.

La coopération commerciale et économique se développe avec les échanges commerciaux, qui ont atteint un niveau record de 24,5 milliards de dollars en 2023.

"Malgré les obstacles artificiels créés par l’Occident collectif, nous continuons à améliorer les mécanismes de soutien aux entreprises, à trouver des solutions logistiques efficaces, à utiliser de nouveaux instruments pour les paiements mutuels qui ne dépendent pas de l’ingérence extérieure négative.", a-t-Il indiqué.

La diversité des thèmes des 18 tables rondes du programme d’affaires de la conférence sont axés sur l’utilisation de l’espace à des fins pacifiques, la sécurité dans toutes ses dimensions, le développement des secteurs clés de la coopération commerciale et économique, la formation de cadres, la santé, y compris la lutte contre les épidémies, les médias de masse, les contacts entre les jeunes et bien d’autres.

À l’issue de notre discussion, la déclaration que nous devons approuver fixera de nouveaux objectifs et tiendra compte des idées qui méritent d’être rapportées à nos présidents dans le contexte de la préparation du troisième sommet Russie-Afrique., a conclu M. Lavrov

L’Afrique contre l’hégémonie dans les relations internationales

Lors de la conférence ministérielle de Sotchi, les pays africains ont réaffirmé leur position dans les relations internationales.

Les États du continent africain s’opposent à la suprématie d’un pays sur la scène mondiale et appellent à l’établissement d’une coopération multipolaire, a déclaré le président de la Mauritanie, président en exercice de l’Union africaine Mohamed Ahmed Ould Ghazouani dans son allocution lue par son ministre des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzouk.

Mohamed Ahmed Ould Ghazouani a noté que le monde est aujourd’hui confronté à des défis majeurs qui nécessitent des efforts conjoints et des décisions urgentes pour contrer ceux qui tentent d’établir leurs propres règles.

« En tant que communauté internationale, nous devons prendre l’initiative de trouver des solutions pour éviter que la situation ne s’aggrave. Et nous pouvons y parvenir grâce à des efforts conjoints et au renforcement de la coopération basée sur la multipolarité, sur la coopération entre les pays, sur des solutions politiques pour faire du monde un monde plus juste, plus équilibré, plus intégré, y compris pour les États les moins développés », a souligné le dirigeant mauritanien.

Le président de l’UA a appelé à maintenir un cap politique équilibré, car les tentatives d’hégémonie entraînent de grandes difficultés dans le monde et entravent le développement d’autres pays.

Il a remercié le président russe Vladimir Poutine pour ses efforts constants en faveur du développement et du renforcement des relations avec l’Afrique.

« Le résultat de cet événement est très important pour nous et je veux encourager tout le monde à être actif et à demander des efforts continus pour renforcer les relations entre la Fédération de Russie et les pays africains. Ces relations, qui étaient auparavant et qui sont maintenant, continuent d’être basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de chacun. Nous considérons la Russie comme un partenaire majeur dans le renforcement des économies des États africains », a conclu Mohamed Ahmed Ould Ghazouani.

La première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique de Sotchi vise à renforcer la coopération globale de la Russie avec les pays africains dans divers domaines.

10 novembre 2024 par