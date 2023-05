Verdon remporte la Coupe de Bulgarie avec le PFC Ludogorets 1945

Après David Kiki, c’est au tour de Olivier Verdon d’honorer le Bénin à l’international. Si Kiki a fini champion de Roumanie, Verdon lui de son côté a remporté sa première Coupe de Bulgarie ce mercredi 24 Mai avec son club le PFC Ludogorets 1945.

Dans une rencontre très animée, c’est Ludogorets qui a ouvert le score dès la 8ème minute grâce au Brésilien Caio Vidal. Le même Vidal reviendra à la charge à la 42e minute et permet à Ludogorets de mener par 2 buts à 0 à la pause.

En seconde période, le CSKA Sofia 1948 a réduit le score à la 59e minute et même marquer un second but mais qui sera logiquement refusé pour une position hors jeu. A 2-1, Ludogorets reprend les choses en main et tue tout suspens à la 83e minute. L’Argentin Matias Tissera inscrit le but du 3-1 sur une passe du Brésilien Rai Nascimento. La messe était dite.

Ludogorets finit par s’imposer et remporte sa troisième coupe de Bulgarie après celles de 2012 et de 2014.

Olivier Verdon, titulaire au cours de la rencontre a disputé l’intégralité du match. Le Guépard remporte sa première Coupe de Bulgarie avec Ludogorets qu’il a rejoint en 2020 et avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025.

J.S

