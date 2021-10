Urbain Kanlinssou déposé en prison

Le président de la mutuelle des travailleurs du Port Autonome de Cotonou Urbain Kanlinssou a été déposé, mardi 12 octobre 2021, à la prison civile d’Akpro-Missérété après sa présentation au procureur près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

Arrêté par les éléments de la Brigade Economique et Financière (BEF), Urbain Kanlinssou séjourne désormais à la prison civile d’Akpro-Missérété. Le président de la mutuelle des travailleurs du Port Autonome de Cotonou et Secrétaire général du syndicat des travailleurs a été écouté sur le scandale financier relatif aux prêts financiers fantaisistes. Après son audition, le procureur a émis à son encontre un mandat de dépôt. Le montant des prêts est d’environ 140 millions FCFA. En décembre 2019, le président de la mutuelle a signé un engagement notarié pour rembourser les prêts. Urbain Kanlinssou a soldé 35 millions FCFA des prêts cumulés (144.461.707). Il est accusé d’abus de fonction, faux en écriture privée et blanchiment de capitaux. Ses complices ont été aussi déposés en prison.

A.A.A

