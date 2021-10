Une voiture et une moto irrécupérables, des étalages de légumes écrasés

Un accident de circulation s’est produit dans la soirée du lundi 11 octobre 2021 au bord du marché ‘’Ahouangbo’’, dans le premier arrondissement de Porto-Novo. Aucun mort n’a été enregistré mais plusieurs dégâts matériels.

Un véhicule de marque Highlander entièrement endommagé, une moto irrécupérable et des étalages de légumes broyés. C’est le bilan d’un accident survenu, lundi 11 octobre 2021, sur la voie devant le marché ‘’Ahouangbo’’, dans le premier arrondissement de Porto-Novo.

Un camion roulant à vive allure a percuté l’arrière de la voiture 4×4.

Le conducteur du véhicule de marque Highlander a perdu tout contrôle et a dévié dans le marché ‘’Ahouangbo’’ au bord de la voie.

Le véhicule a écrasé dans sa course incontrôlable les étalages d’une revendeuse de légumes.

Il n’y a eu aucune perte en vie humaine.

‘’Ahouangbo’’ est en construction dans le cadre du projet de la rénovation des marchés lancé par le gouvernement.

C’est sur le site provisoire que s’est produit l’accident.

