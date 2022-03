Une vingtaine de dépôts de ciment fermés pour surenchère

Sale temps pour les commerçants véreux ! Une vingtaine de dépôts de ciment des départements de l’Ouémé et du Plateau ont été fermés et amendés, mercredi 23 mars 2022, pour spéculation sur le prix de vente du ciment. La décision a été prise à l’issue d’un contrôle de la direction départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Ouémé/Plateau.

Un camion chargé de 40 tonnes de ciment détourné de sa trajectoire et stationné non loin du carrefour Agata, situé entre Porto-Novo et Adjarra livrait le ciment à 87.000 FCFA la tonne, mercredi 23 mars 2022, lorsqu’il a été arraisonné. Une équipe de la direction départementale de l’Industrie et du Commerce de l’Ouémé/Plateau menait une opération de contrôle des prix de vente du ciment. Le promoteur du magasin agréé auquel la cargaison est destinée a été interpellé et écouté. Constatant un détournement de marchandise avec pour but de spéculer, l’équipe de contrôle a procédé à la vente sur place du ciment aux populations au prix de 80.000 FCFA la tonne jusqu’à épuisement du stock. Les fonds ainsi encaissés ont été remis au promoteur. Mais il a été convoqué pour payer une amende.

Selon Apollinaire Togbadji, directeur départemental de l’Industrie et du Commerce de l’Ouémé/Plateau, le prix du ciment peut varier à l’intérieur d’un même département en raison du coût de transport d’un endroit à un autre mais en aucun cas, cela ne devrait donner lieu à des spéculations. C’est dans cette perspective qu’une opération de contrôle a été lancée depuis quelques semaines dans le département pour visiter les dépôts de ciment, vérifier les factures d’achat et les confronter avec les prix de vente affichés.

L’opération a permis, selon Apollinaire Togbadji, d’épingler une vingtaine de magasins de vente de ciment dans les départements de l’Ouémé et du Plateau pour spéculation sur le prix du ciment. Les dépôts de ciment mis en cause ont été fermés et amendés. « Ils ne seront autorisés à rouvrir qu’après présentation de la quittance de payement au Trésor public. (…) Force doit rester à la loi », a souligné le directeur départemental de l’Industrie et du Commerce au quotidien La Nation.

