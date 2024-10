Une ville béninoise à l’assaut d’une couronne internationale

La 23ème Conférence de l’Organisation Internationale de la Démocratie Participative (OIDP) se tient actuellement à Valongo, au Portugal. La rencontre sera marquée par la proclamation des résultats de l’appel à projets mondial de l’OIDP. La ville de Bohicon, qui représente toute l’Afrique à la phase finale, est en lice dans la catégorie « Numérique (Civic-Tech et intelligence artificielle). La délégation de la ville carrefour à cette rencontre est conduite par le Maire Rufino d’Almeida, accompagné du Directeur en charge de la planification, M. Hubert Tohoungodo ».

Le projet de Bohicon pour l’appel à projets mondial de l’OIDP, a été sélectionné à l’étape finale parmi des milliers de candidatures venues du monde entier.

De 1 200 dossiers initiaux, il s’est hissé parmi les 600 meilleurs, puis les 40, avant d’atteindre le trio de tête.

Le verdict final de la sélection sera connu ce vendredi 18 octobre 2024. Le Bénin (à travers Bohicon, seule représentante africaine encore en lice) est en compétition contre l’Équateur et la Colombie, deux pays d’Amérique latine.

La participation de Bohicon à cette prestigieuse conférence s’inscrit dans une dynamique de développement et de rayonnement international entamée depuis plusieurs années.

Cette commune a déjà réussi l’exploit en rejoignant en 2020, le réseau des villes créatives de l’UNESCO dans la catégorie « Gastronomie ». Une première pour une ville du Bénin et d’Afrique noire !

Après cette reconnaissance, Bohicon a remporté en 2022, l’appel à projets de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). Ce qui témoigne de l’excellence et de l’innovation que la ville déploie dans ses projets.

Tout récemment, la ville a également obtenu l’appui de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) pour la création d’un musée d’art moderne. Ce projet bénéficiera d’un financement d’environ 200 millions FCFA. Il s’agit d’une initiative qui vient renforcer l’engagement de la ville en faveur de la culture et de la créativité, contribuant à diversifier les atouts touristiques et économiques de la région.

Avec cette nouvelle opportunité de succès à l’OIDP, Bohicon pourrait à nouveau ouvrir la voie pour le Bénin et le continent africain, confirmant son statut de pionnière.

À ce jour, aucune commune du Bénin n’a remporté l’appel à projets mondial de l’OIDP, qui en est à sa 18ème édition.

C’est un atout pour Bohicon, qui se présente comme un modèle de la démocratie participative et de l’innovation numérique, ce qui lui permet aussi de montrer au monde entier l’ingéniosité africaine en matière de gouvernance locale.

« Chaque victoire est le fruit de notre détermination collective. Bohicon incarne une ville qui croit en elle-même, qui ose et qui réussit. Nous avons brisé les barrières avec l’UNESCO ; il est temps de faire de même avec l’OIDP. », a souligné le maire Rufino d’Almeida avec l’espoir de rentrer au pays avec cette nouvelle distinction.

Avec les différents prix qu’elle ne cesse de remporter à l’international, la ville de Bohicon montre qu’elle affiche de grandes ambitions, et qu’elle ne cesse de tracer la voie de l’excellence pour tout le continent.

À propos de l’OIDP

L’Organisation Internationale de la Démocratie Participative (OIDP) est une association qui regroupe des villes, institutions, organisations et centres de recherche qui cherchent à approfondir la démocratie participative au niveau local. Créée en 2001, elle organise annuellement un appel à projets pour encourager les meilleures initiatives dans divers domaines, dont la gouvernance numérique, les processus participatifs, et les nouvelles technologies civiques.

