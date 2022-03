Une responsable de l’ONU met à nu la supercherie de Sultana Khaya

Sultana Khaya ne relève plus du mandat de la Rapporteure Spéciale de l’ONU sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains. Et pour cause, l’Irlandaise Mary Lawlo a fait cette déclaration, après avoir authentifié des photographies de la séparatiste arborant des armes. Par conséquent, elle retiré de son tweet la photo de l’activiste qu’elle avait publiée à l’occasion de la commémoration de la journée internationale des Droits des Femmes, le 8 mars.

Sale temps pour la séparatiste Sultana Khaya. Sa supercherie vient d’être mise à nu ; ce lui a valu une désapprobation de la Rapporteure Spéciale de l’ONU sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits humains, Mary Lawlo.

La responsable onusienne a authentifié des photographies de la séparatiste arborant des armes. Pour montrer sa désapprobation, Mary Lawlo a retiré de son tweet la photo de Sultana Khaya qu’elle avait publiée à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale des Droits des Femmes, le 8 mars.

La séparatiste se présente comme étant militante des droits de l’Homme et membre de « l’Instance Sahraouie Contre l’Occupation Marocaine » (ISACOM), une organisation factice inféodée à l’Algérie. Mais elle vient d’être dévoilée comme une extrémiste, qui promeut la violence.

Des photos divulguées par les internautes montrent Sultana Khaya en treillis militaire, avec une Kalachnikov en bandoulière. Pire, elle qui n’a jamais caché sa sympathie pour les ennemis de la nation, a toujours diffusé des appels incitant à la violence armée contre les civils au Sahara marocain, ce qui est contraire à son supposé militantisme pacifique.

Ces images partagées sur les réseaux sociaux viennent de compromettre la séparatiste. Ce camouflet va entamer considérablement la crédibilité de son supposé activisme, qui n’est qu’un antagonisme envers le Royaume Maroc.

La Rapporteuse Spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’Homme, Mary Lawlor, a assuré à son équipe que Sultana Khaya ne relève plus de son mandat, rapportent des sources dignes de foi. Outrée par les scandaleuses photos de l’intéressée, tout sourire, arborant une arme de guerre et vêtue d’un uniforme militaire, la Responsable onusienne a décidé d’extraire le cas Sultana Khaya de son mandat.

Mary Lawlor a retiré la photo de l’activiste d’une publication sur Twitter rendant hommage aux femmes militantes, à l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.

La Journée du 8 mars 2022 a permis de démasquer ce que cache l’activisme de Sultana Khaya : Appel à l’extrémisme violent et à la haine.

La justice pourrait se saisir du cas cette séparatiste extrémiste qui s’érige en militante pacifique.

