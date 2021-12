Une progression en dents de scie déplore le Fonac

Le président du Front des organisations de lutte contre la corruption (FONAC), Jean-Baptiste Elias a présenté la situation de la lutte contre la corruption au Bénin ces 10 dernières années. De 2011 à 2020, le Bénin a évolué en dents de scie, a-t-il confié au cours d’un entretien accordé à la Radio nationale.

Les performances du Bénin dans la lutte contre la corruption ces 10 dernières années ne sont pas satisfaisantes. Le président du FONAC informe qu’en 2011, le pays a occupé la 100ème place sur 176 Etats évalués ; et 83ème place en 2020 sur 180 Etats.

Se référant aux notes données par Transparency international dans son indice de perception, Jean-Baptiste Elias souligne que durant la période indiquée, le Bénin n’a progressé que de 05 points. La note la plus forte que le pays a obtenue durant ces 10 ans à l’en croire, est de 41/100 ; note en deçà de la moyenne, a observé le président du FONAC.

Pour remédier à la situation, l’ex président de l’Autorité nationale de lutte contre la corruption (ANLC) recommande que l’on maintienne la dynamique de la convention des Nations Unies contre la corruption que le Bénin a signé. Il insiste par ailleurs sur « l’association rigoureuse » du secteur public (l’exécutif, le législatif et le judiciaire), et le secteur privé. Il faudra également associer la société civile et les citoyens, a ajouté le président du FONAC. Pour M. Elias, « c’est ensemble qu’on pourra faire et réussir la lutte contre la corruption ».

Les Nations Unies célèbrent ce jeudi 09 décembre 2021, la journée internationale de lutte contre la corruption. A l’échelle nationale, le Bénin a sacrifié aussi à la tradition.

F. A. A.

