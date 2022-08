Une pluie diluvienne inonde Nikki-Kalalé

La route inter Inter-État Nikki-Kalalé est inondée par la pluie diluvienne qui s’est abattue ce lundi 15 août 2022 sur le département du Borgou.

Difficile de circuler sur l’axe Nikki-Kalalé à cause de la pluie diluvienne qui s’est abattue au petit matin de ce lundi 15 août 2022 sur le département du Borgou.

La route inter Inter-État Nikki-Kalalé est inondée rendant difficile la circulation aussi pour les piétons que les motocyclistes.

Nikki et de Kalalé, ces deux communes du nord du Bénin risquent d’être coupées du monde à cause de l’inondation causée par la pluie.

M. M.

15 août 2022 par