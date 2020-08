Une nouvelle victoire pour Noélie Yarigo

Troisième course de la saison et Noelie Yarigo non seulement retrouve ses sensations mais surtout ses repères en ce début de saison.L’athlète beninoise plus connue a gagné ce mercredi soir en Pologne " le memorial ireny szewinskiej ".Cette course fait partie du circuit des grands meetings européens. Noelie Yarigo a dominé de bout en bout les deux tours de pistes en 2 minutes 00secondes 11

La gazelle de Materi est bien en forme en ce début de saison.Grâce à ce chrono de 2:00:11 la béninoise Noelie Yarigo entraînée par le coach français Claude Guillaume se classe 8ème mondial.

