Une nouvelle plateforme destinée à la délivrance de l’IFU

La direction générale des Impôts a mis en place une nouvelle plateforme destinée à la mise à jour et à la délivrance de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU). L’information a été rendue publique à travers un communiqué signé du directeur général Nicolas Yenoussi.

Dans le but de moderniser et de rendre plus performant les services rendus par l’administration fiscale, la DGI a mis en ligne une nouvelle plateforme (ifu.impôts.bj). Elle est destinée à la mise à jour et à la délivrance de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU).

Pour soumettre désormais une demande d’immatriculation sur la nouvelle plateforme, il suffit de saisir le Numéro Personnel d’Identification (NPI) et suivre le processus. Le NPI est attribué par l’Agence Nationale d’identification des Personnes (ANIP) à l’occasion de la formulation de toute demande d’actes.

A.A.A

4 décembre 2021 par