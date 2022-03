Une nouvelle ère s’ouvre sur les relations maroco-espagnoles

Le Royaume du Maroc et l’Espagne viennent d’ouvrir une nouvelle page de leurs relations diplomatiques.

L’Espagne s’engage désormais à garantir "la souveraineté et l’intégrité territoriale" du Maroc, selon un communiqué de la Présidence du gouvernement en date du 18 mars 2022.

"Nous entamons aujourd’hui une nouvelle étape des relations avec le Maroc, basée sur le respect mutuel, l’application des accords, l’absence d’actions unilatérales et la transparence et la communication permanente. Cette nouvelle étape sera développée (...) sur une feuille de route claire et ambitieuse. Tout cela afin de garantir la stabilité, la souveraineté, l’intégrité territoriale et la prospérité de nos deux pays", souligne un communiqué de la Présidence du gouvernement espagnol rendu public ce vendredi 18 mars 2022.

Le gouvernement de Madrid s’est engagé à garantir "la souveraineté et l’intégrité territoriale" du Royaume du Maroc dans le cadre de "la nouvelle étape" entamée entre les deux pays.

L’Espagne a réaffirmé sa "détermination" à relever avec le Maroc "les défis communs, notamment la coopération en matière de gestion des flux migratoires en Méditerranée et dans l’Atlantique, en agissant toujours dans un esprit de pleine coopération, et à rétablir la pleine normalité dans la circulation des personnes et des biens au bénéfice de nos peuples".

Le gouvernement espagnol "se félicite" de la programmation de la visite de son président au Maroc "en vue de l’élaboration de la feuille de route de cette nouvelle étape, ainsi que de l’invitation faite au ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération à se rendre à Rabat avant la fin du mois", précise le communiqué.

Une nouvelle étape des relations bilatérales

Le Royaume du Maroc apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain, contenus dans le message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, par le Président du Gouvernement d’Espagne, S.E.M. Pedro Sánchez, a indiqué vendredi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Les termes de ce message permettent d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d’inscrire, durablement, le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le Discours Royal du 20 août dernier, a affirmé le ministère dans un communiqué.

Le Souverain avait appelé, dans ce Discours, à « inaugurer une étape inédite dans les relations entre Nos deux pays, fondée sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements ».

C’est dans cet esprit que s’inscrit la visite à Rabat, à la fin de ce mois de mars et avant le mois de Ramadan, du Ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares, a souligné le ministère.

Dans la lettre, adressée à Sa Majesté le Roi, ce vendredi, le Président du Gouvernement espagnol affirme que “l’Espagne considère que l’Initiative marocaine d’autonomie comme *La* base la plus sérieuse, réalise et crédible pour la résolution du différend” autour du Sahara marocain.

Avec ce nouveau positionnement de l’Espagne, qui fait date étant donné le rôle historique de ce pays dans la genèse de la question du Sahara marocain, le Royaume du Maroc, sous le leadership sage et éclairé du Souverain, recueille les fruits de ses positions réfléchies, responsables et assumées.

Déjà, dans le discours prononcés au mois d’août dernier, le Roi Mohammed VI annonçait une bonne perspective pour les relations bilatérales.

"(...) Certes, ces relations ont traversé récemment une crise sans précédent qui a fortement ébranlé la confiance mutuelle et a soulevé plusieurs interrogations sur leur devenir.

Néanmoins, nous avons travaillé avec la partie espagnole, dans le plus grand calme, la clarté la plus totale et un esprit de responsabilité.

De fait, aujourd’hui, Nous avons à cœur de renforcer les fondements classiques qui sous-tendent ces relations, à la faveur d’une compréhension conjointe des intérêts de nos deux pays voisins.’’, a souligné le Souverain.

’’Confiance, transparence, considération mutuelle et respect des engagements’’

’’Avec un optimisme sincère, Nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, Son Excellence Pedro Sanchez, afin d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements.", a souhaité le Roi du Maroc.

C’est dans cette même logique que s’inscrit le discours royal du 06 novembre 2021, à l’occasion de la Marche verte.

’’(...) la décision souveraine des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara constitue un sujet de fierté pour Nous. Elle est le corollaire naturel de l’appui constant des administrations américaines antérieures et l’illustration de leur apport constructif au processus de règlement de la question du Sahara.

Cette orientation affermit le caractère irréversible du processus politique en marche : il est voué à mettre en place une solution définitive fondée sur l’Initiative d’autonomie, sous souveraineté marocaine. Par ailleurs, la décision de plus de vingt-quatre pays d’ouvrir un consulat à Laâyoune ou à Dakhla confirme le large soutien dont bénéficie la position marocaine, surtout au sein de l’environnement arabo-africain de notre pays”, a rappelé le Souverain.

Une grande victoire pour le Maroc

Aujourd’hui, l’annonce que vient de faire le Président du gouvernement espagnol, prend ’’une consonance profonde toute particulière’’.

Elle s’inscrit dans le cadre d’un momentum qui a vu les Etats-Unis reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara, tout comme les pays de la Ligue arabe, les Etats du Golfe et les pays africains, sans oublier l’ouverture de plus d’une vingtaine de consulats dans les villes de Laayoune et de Dakhla.

A cela s’ajoute l’évolution de la position de l’Allemagne, dont le Président avait, dans un message adressé au Souverain, affirmé que son pays “considère le plan marocain d’autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Maroc et comme une bonne base pour parvenir à un accord” à ce différend.

Cette nouvelle position espagnole, qui ne souffre pas l’équivoque quant à sa profonde signification historique et géostratégique, constitue un revers cinglant pour l’Algérie et sa création, le polisario, qui considérait l’Espagne comme sa zone de confort psychologique. Elle montre tout simplement que l’Algérie et le polisario sont de plus en plus isolés par la communauté internationale.

La nouvelle position des autorités d’Espagne montre que les détracteurs du Maroc, qui n’hésitaient pas à critiquer les positions fermes et intransigeantes d’un Royaume, droit dans ses bottes, vis-à-vis de ses partenaires européens, se sont pleinement trompés.

Cette nouvelle page des relations bilatérales constitue une grande victoire du Royaume dans le dossier du Sahara marocain.

